رئيس جامعة حلوان الأهلية يوجه بالتيسير على الطلاب في الامتحانات

تفقد الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس جامعة حلوان الأهلية لشؤون التعليم والطلاب، اليوم السبت، امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني في يومها الأول، وتأكد من سير العملية الامتحانية بشكل سليم ومنضبط، وأكد أن الأولوية لسلامة الطلاب وراحتهم أثناء الامتحانات، مع الالتزام التام بتعليمات الامتحانات والحفاظ على انضباطها.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة بتقديم كل التيسيرات للطلاب، وتوفير كافة سبل الدعم والراحة لهم خلال فترة الامتحانات، لضمان مناخ ملائم لطلاب الجامعة لأداء الامتحانات.

رافق الدكتور حسام رفاعي فى هذه الجولة التفقدية حسين زغلول مدير إدارة شئون التعليم والطلاب بجامعة حلوان الأهلية، و محمد ناصر مدير القيد والتسجيل.