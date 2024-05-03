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الجمعة 03 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

فتاة تشعل النار فى جسدها وتصيب شقيقتها فى الدقهلية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أشعلت فتاة فى العقد الثاني من عمرها النيران فى جسدها لإقدامها على التخلص من حياتها بقرية كفر علام مركز منية النصر محافظة الدقهلية مما تسبب فى اصابة شقيقتها الطفلة بحروق من الدرجة الأولى خلال محاولة إنقاذها وجرى نقلهن الى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

فتاة تشعل النار فى جسدها وتصيب شقيقتها خلال إنقاذها فى الدقهلية:

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى  اخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد  بورود بلاغ للعميد كريم حمدي، مأمور مركز شرطة منية المنصر، من مستشفى منية النصر المركزي بوصول فتاتين في العقد الثاني من عمرهم مصابين بحروق بأنحاء متفرقة بالجسم  من الدرجة الأولى في محاوله انتحار إحداهن .

على الفور انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة منية النصر بقيادة الرائد محمد صبح، رئيس المباحث،  لمكان الحادث و بالفحص تبين اقدام احداهن علي اشعال النيران في نفسها وبيتها بسبب معاناتها من مرض نفسي، ومحاولة الأخرى انقاذ شقيقتها من النيران ،وهم : منه عبد المنعم عبده أبو عوف ،17 عاما، مصابة بحروق من الدرجة الأولى بالجسم كله ، و فاطمه عبد المنعم عبده ابو عوف، 12 عاما، مصابة  بحروق من الدرجة الاولى في الدين، وجرى نقلهم لمستشفى منية النصر.

جرى تحرير  المحضر اللازم بالواقعة، واخطرت النيابه العامه لمباشرة التحقيقات.

وتعمل الدولة علي تقديم الدعم النفسي للمرضي النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار ، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية ، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي ، ومساندة الراغبين في الانتحار ، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم. 

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102. وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.

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