الشهادة الإعدادية 2024| 64 ألف و876 طالب يؤدون الامتحانات بالفيوم

تبدأ اليوم السبت 18 مايو 2024م امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024/2023م، على مستوى محافظة الفيوم.

حيث يؤدى 64 ألف و 876 طالب وطالبة الامتحان في مادتي اللغة العربية والخط والإملاء، والتربية الدينية فى تمام الساعة التاسعة صباحًا، أمام 265 لجنة على مستوى محافظة الفيوم.

ومن جانبها أكدت الدكتورة أماني قرني وكيل الوزارة على ما يلي: الالتزام بالقواعد والقوانين المنظمة لأعمال الامتحانات ومراعاة المعدلات عند تشكيل اللجان، وتنفيذ ما ورد من الوزارة بشأن تعليمات وقرارات وكتب دورية بشأن أعمال الامتحانات، تهيئة الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات في سهولة ويسر، وعدم ترك باب اللجنة مفتوح بعد الساعة التاسعة صباحًا.

كما أكدت على عدم اصطحاب الطلاب وكذلك المعلمين والمشرفين على أعمال الامتحانات التليفون المحمول، وعدم خروج أي مسئول أو ملاحظ أو عامل أو فرد أمن خارج اللجنة أثناء الامتحان، وعدم السماح بدخول أولياء الأمور داخل اللجنة أثناء الامتحانات، وإعطاء الطالب حقه كاملا فى الوقت المخصص للامتحان، وعدم تأخير تسليم أوراق الأسئلة والإجابة بعد الساعة التاسعة صباحا.

كما شددت على تنفيذ قانون رقم 205 لسنة 2020 بشأن مكافحة الإخلال بأعمال الامتحانات، وكذلك القرار رقم 500 لسنة 2014م وقرار رقم 34 لسنة 2018م، وضرورة انضباط لجان سير الامتحان واستبعاد أي عضو مقصر من اللجنة.

كما أشارت الدكتورة أماني قرني، أنه تم تجهيز جميع اللجان من (نظافة وتطهير وفرش)، وتم تجهيز كافة الأوراق الإدارية الخاصة بامتحانات الشهادة الإعدادية بكل لجنة امتحانية.

كما تم توفير مبردات المياه ووسائل التهوية المناسبة، بما يضمن تهيئة المناخ الملائم أمام أبنائنا الطلاب لأداء امتحاناتهم فى سهولة ويسر، كما صرحت وكيل الوزارة أن عدد طلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي المتقدمين لأداء امتحان الشهادة الإعدادية للعام 2024/2023م - الفصل الدراسي الثاني، بلغ 64 الف و 876 طالب وطالبة ، أمام 265 لجنة على مستوى محافظة الفيوم.

كما شددت وكيل الوزارة على ضرورة التواصل المباشر والفوري مع مديري الإدارات التعليمية وغرف العمليات الفرعية بالإدارة التعليمية، والغرفة الرئيسية بالمديرية، وذلك للتدخل الفورى وحل أى عقبات تواجه العملية الامتحانية.

