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الجمعة 03 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

موتور مياه يتسبب فى مصرع صياد صعقا بالكهرباء فى الدقهلية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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تسبب موتور مياه فى مصرع صياد بقرية الرودة مركز المنزلة محافظة الدقهلية صعقا بالتيار الكهربائي، وذلك حال قيامه بتركيب الموتور داخل منزله وتعرضه للصعق الكهربائي مما ادى الى اصابته بحروق بأنحاء متفرقة من جسده وجرى نقله الى مستشفى المنزلة العام تحت تصرف النيابة العامة.

موتور مياه يتسبب فى مصرع صياد صعقا بالكهرباء فى الدقهلية:

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، اخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرط المنزلة من مستشفى المنزلة العام بوصول المدعو "الحسينى.ا.ش"،54 عاما، صياد، ومقيم قرية الروده دائرة المركز "جثة هامدة" على إثر إصابته بحروق متفرقة بالجسم "إدعاء صعق كهربائي".
على الفور انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنزلة الى المستشفى وبسؤال كل من نجله يدعى "السيد"،29 عاما، صياد، وشقيق المتوفى "جمال"، 46 عاما، صياد ويقيمان بذات القرية قررا انه أثناء قيام المتوفى بتركيب موتور مياه بالمنزل سكنه صعقه التيار مما أدى الى حدوث اصابته التي اودت بحياته ولم يتهما أحد بالتسبب فى ذلك.
وبتوقيع الكشف الطبي عليه من قبل  مفتش الصحة تبين ان سبب الوفاة ناتج عن هبوط حاد فى الدورة الدموية والتنفسية نتيجة الإصابات التي لحقت به جراء الصعق بالكهرباء ولا توجد شبهة جنائية.
جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

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