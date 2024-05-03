بسبب خلاف مالي.. ضبط بائع خضار هشم جمجمة عامل فى الدقهلية

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طلخا بمحافظة الدقهلية من ضبط بائع خضار مقيم قرية بطره التابعة للمركز وذلك بعد قيامه بالتعدي على عامل بسكين كبير مما تسبب فى إصابته بكسر في الجمجمة ونزيف داخلي بالمخ واسترواح هوائي لوجود خلاف مالي بينهما.

ضبط بائع خضار هشم جمجمة عامل فى الدقهلية:

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، اخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد أحمد الجميلي، مأمور مركز شرطة طلخا من مستشفى المنصورة الدولي، بوصول المدعو "محمود..ح"، 20 عاما، عامل ومقيم قرية بطرة دائرة المركز مصابا بكسر بعظام الجمجمة ونزيف بالمخ واسترواح هوائي "إدعاء تعدي من آخرين " ولا يمكن استجوابه.

وعلى الفور انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طلخا بقيادة المقدم محمد فوزي، رئيس المباحث وبسؤال شقيقه "إبراهيم.ش.ح"، 26 عاما،عامل ومقيم بذات القرية، اتهم المدعو "محمد.أ.م"، 29 عاما، بائع خضروات ومقيم بذات القرية بالتعدي على شقيقه بآلة حادة "سكين" وإحداث مابه من اصابات لوجود خلافات مالية بينهم.

بتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طلخا من ضبط المتهم وبمواجهته اقر واعترف بارتكابه الواقعة لذات السبب وأرشد عن الأداة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة.

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.