ads
الجمعة 03 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

بسبب خلاف مالي.. ضبط بائع خضار هشم جمجمة عامل فى الدقهلية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طلخا بمحافظة الدقهلية من ضبط بائع خضار مقيم قرية بطره التابعة للمركز وذلك بعد قيامه بالتعدي على عامل بسكين كبير مما تسبب فى إصابته بكسر في الجمجمة ونزيف داخلي بالمخ واسترواح هوائي لوجود خلاف مالي بينهما.

ضبط بائع خضار هشم جمجمة عامل فى الدقهلية:

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، اخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد أحمد الجميلي، مأمور مركز شرطة طلخا من مستشفى المنصورة الدولي، بوصول المدعو "محمود..ح"، 20 عاما، عامل ومقيم قرية بطرة دائرة المركز مصابا بكسر بعظام الجمجمة ونزيف بالمخ واسترواح هوائي "إدعاء تعدي من آخرين " ولا يمكن استجوابه.

وعلى الفور انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طلخا بقيادة المقدم محمد فوزي، رئيس المباحث وبسؤال شقيقه "إبراهيم.ش.ح"، 26 عاما،عامل ومقيم بذات القرية، اتهم المدعو "محمد.أ.م"، 29 عاما، بائع خضروات ومقيم بذات القرية بالتعدي على شقيقه بآلة حادة "سكين" وإحداث مابه من اصابات لوجود خلافات مالية بينهم.

بتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طلخا من ضبط المتهم وبمواجهته اقر واعترف بارتكابه الواقعة لذات السبب وأرشد عن الأداة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة.

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

txt

المؤبد للمتهم بقتل زوجته لرفضها منحه نقود لشراء علبة سجائر فى الدقهلية

txt

ضبط عاطل مزق جسد شاب عاتبه على معاكسة شقيقته فى الدقهلية

txt

ربة منزل تلقى بنفسها من شرفة منزلها لخلافات مع زوجها فى الدقهلية

txt

ضبط مدرس تحرش بطفلة خلال تلقيها درس خصوصي لديه فى الدقهلية

اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية الدقهلية النيابة العامة بائع خضار بائع خضروات المنصورة خلافات مالية ضبط المتهم محافظة الدقهلية مركز شرطة طلخا مدير أمن الدقهلية بسبب خلاف مالي امن الدقهلية