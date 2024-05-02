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الخميس 02 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

المؤبد للمتهم بقتل زوجته لرفضها منحه نقود لشراء علبة سجائر فى الدقهلية

مجمع محاكم جنوب المنصورة
مجمع محاكم جنوب المنصورة
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قضت محكمة جنايات المنصورة، بمحافظة الدقهلية، الدائرة التاسعة، بالسجن المؤبد لعامل مقيم عزبة عراقي مركز أجا وذلك لإدانته بالتخلص من زوجته بعد مشادة كلامية بينهم تطورت الى مشاجرة لرفضها منحه قيمة علبة سجائر لشرائها. 

صدر الحكم برئاسة المستشار حسين عبدالكريم قنديل، رئيس الدائرة، وعضوية كل من: المستشار محمد البهنساوى والمستشار عمرو شاهين، والمستشار  ياسر عبد القادر.

 المؤبد للمتهم بقتل زوجته لرفضها منحه نقود لشراء علبة سجائر فى الدقهلية:

تعود تفاصيل الواقعة الى تلقي مدير أمن الدقهلية  إخطارا بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة أجا من أهالى عزبة عراقى التابعة للمركز بقيام زوج بقتل زوجته.

وانتقل ضباط مباحث المركز لمكان البلاغ وبالفحص تبين مقتل فاطمة سمير حمزه 20 عاما على يد  زوجها "محمد. ع. أ. ا"، 29 عاما وذلك نتيجة خلاف بينهما حيث رفضت إعطائها ثمن علبة سجائر مما أدى إلى قيامه بالتعدى عليها وقتلها.

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