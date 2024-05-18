اندلاع اشتباكات عنيفة بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال في جباليا شمال قطاع غزة

اندلعت مواجهات عنيفة، اليوم السبت، بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، جاء ذلك حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

ومنذ قليل، اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي بلدة برطعة غرب مدينة جنين بالضفة الغربية، كما اقتحم الجيش الإسرائيلي بلدة قصرة جنوب نابلس، تزامنًا مع استهداف مدفعية الاحتلال الاسرائيلي شرق حي الزيتون بمدينة غزة.

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم السبت، بسقوط عدد من الشهداء والجرحى جراء قصف إسرائيلي استهدف منزل عائلة "اصليح" في حي المنارة بخان يونس جنوب قطاع غزة.

كما استشهد مواطنين فلسطينيين، وتم نقلهما إلى مستشفى الكويت التخصصي جراء استهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزل عائلة "أبو هاشم" في مخيم بربرة وسط مدينة رفح الفلسطينية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، سقوط شهيد وإصابة 6 آخرين جراء غارة إسرائيلية على منزل في مخيم جنين.