لقى طالب بقرية كفر سرنجا مركز ميت غمر محافظة الدقهلية مصرعه غرقا بمياه نهر النيل المارة امام القرية، وذلك بعد نزوله للاستحمام هربا من حرارة الجو وجرفه التيار لعدم إجادته السباحة.

وجرى استخراج جثمانه ونقله الى مشرحة مستشفى ميت غمر العام تحت تصرف النيابة العامة.

غرق طالب خلال استحمامه بمياه النيل فى الدقهلية

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، اخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة ميت غمر من إدارة شرطة النجدة، بغرق أحد الأشخاص بمياه نهر النيل المارة امام قرية كفر سرنجا دائرة المركز.

على الفور انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة ميت غمر وقوات الإنقاذ النهرى الى مكان البلاغ وجرى انتشال الجثمان وبالفحص تبين ان الجثة لشخص يدعى "محمود.ع.ا"،16 عاما، طالب بالصف الأول الثانوي ومقيم بذات القرية ويرتدي شورت ولا توجد به ثمة إصابات ظاهرية.

بسؤال والدة ،50 عاما، عامل ومقيم بذات القرية قرر انه حال قيام نجله بالاستحمام بالمياه المشار إليها جرفه التيار ولعدم إجادته السباحة توفى غرقا ولم يتم أحد بالتسبب فى ذلك.

جرى إيداع الجثمان بمشرحة مستشفى ميت غمر العام وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة بالواقعة لمباشرة التحقيقات.