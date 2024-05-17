اليوم.. قطع مياه الشرب عن قرى 4 مراكز في الفيوم

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم في بيان اعلامي لها امس الجمعة أنه نظراً لاعمال الصيانة لازمة لمحولات الكهرباء لمحطة العزب الجديده المرحله الاولي، مما يستلزم قطع المياه لمدة 6 ساعات لنهو الاعمال اعتبارا من الساعة 11 مساءًا اليوم السبت الموافق 2024/5/18، حتي الساعة ٥ صباحاً يوم الاحد الموافق 2024/5/19.

وتتضمن مناطق الانقطاع، في مدينة الفيوم : جميع أنحاء المدينة، ومركز الفيوم : المركز ما عدا دسيا - المناشي - بني صالح - زاوية الكرادسة - وتوابعهم، ومركز ومدينة اطسا : المركز والمدينه ما عدا تطون - قصر الباسل - الغرف - الحجر - وتوابعهم، ومن مركز ابشواي : العجمين - طبهار - النصارية - السنجا - وتوابعهم

وفي مركز سنورس : مطرطارس - الكعابي - جرفس - ابو عيطة - وتوابعهم، وفي مركز يوسف الصديق : النزلة - الحامولي - الشواشنة - وتوابعهم.

وتهيب الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات بالمناطق المذكورة تدبير إحتياجاتهم من المياه خلال فترة الإنقطاع.