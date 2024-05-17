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السبت 18 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

اليوم.. قطع مياه الشرب عن قرى 4 مراكز في الفيوم

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم في بيان اعلامي لها امس الجمعة أنه نظراً لاعمال الصيانة لازمة لمحولات الكهرباء لمحطة العزب الجديده المرحله الاولي، مما يستلزم قطع المياه لمدة 6 ساعات لنهو الاعمال اعتبارا من الساعة 11 مساءًا اليوم السبت الموافق 2024/5/18، حتي الساعة ٥ صباحاً يوم الاحد الموافق 2024/5/19.

وتتضمن مناطق الانقطاع، في مدينة الفيوم : جميع أنحاء المدينة، ومركز الفيوم : المركز ما عدا دسيا - المناشي - بني صالح - زاوية الكرادسة - وتوابعهم، ومركز ومدينة اطسا : المركز والمدينه ما عدا تطون - قصر الباسل - الغرف - الحجر - وتوابعهم، ومن مركز ابشواي : العجمين - طبهار - النصارية - السنجا - وتوابعهم

وفي مركز سنورس : مطرطارس - الكعابي - جرفس - ابو عيطة - وتوابعهم، وفي مركز يوسف الصديق : النزلة - الحامولي - الشواشنة - وتوابعهم.

وتهيب الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات بالمناطق المذكورة تدبير إحتياجاتهم من المياه خلال فترة الإنقطاع. 

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