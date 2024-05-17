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السبت 18 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

منظمة الصحة العالمية: لم نتلق أي إمدادات طبية في غزة منذ 10 أيام

منظمة الصحة العالمية
منظمة الصحة العالمية
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أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، عدم تلقيها أي إمدادات طبية في قطاع غزة منذ السادس من مايو الجاري، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وقال المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية، طارق ياساريفيتش في جنيف، إن إغلاق معبر رفح يضعنا في وضع صعب فيما يتعلق بتنقل العاملين في المجال الطبي، فضلًا عن تناوب موظفي الأمم المتحدة والفرق الطبية.

وأضاف -خلال مؤتمر صحفي- أن الأهم من ذلك هو أن آخر الإمدادات الطبية التي تلقيناها في غزة كانت قبل السادس من مايو.

وتابع تمكنا من توزيع بعض الإمدادات، لكن النقص كبير، بشكل خاص المحروقات اللازمة لتشغيل المستشفيات.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي أغلقت في السابع من مايو الجاري، شرق رفح بالدبابات قبل الاستيلاء على المعبر وهو الباب الحيوي أمام قوافل نقل المساعدات الإنسانية إلى المواطنين المهددين بالمجاعة في غزة وفقًا للأمم المتحدة.

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