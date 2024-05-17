دعاء حلمى: عادل إمام نجم تلاحم مع جمهوره من خلال أعماله

أشادت الناقدة الفنية دعاء حلمى بمشوار الفنان عادل إمام وتاريخه الفني، خاصةً الأعمال السينمائية التى قدم من خلالها كل القضايا التي تهم المواطن والمجتمع.

وأضافت الناقدة دعاء حلمى فى تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز" أن الفنان عادل إمام إستطاع أن يتلاحم مع جمهوره من خلال أعماله، وجاءت إختياراته معبره عن كل مشكلات المجتمع وهموم المواطن.

واختتمت أن الفنان عادل إمام يملك قدر كبير من الذكاء فى إدارة موهبته الفنية، وإستطاع أن يسطر كل تاريخه الفني من خلال إختياراته وعدم وضح حواجز بينه وبين جمهوره.

يحتفل اليوم الفنان عادل إمام اليوم الموافق ١٧ مايو بعيد ميلاده، وهنأ الوسط الفنى ونجومه فى مصر والعالم العربي الزعيم.

يذكر أن الفنان القدير عادل إمام قدم العديد من الأعمال الفنية على مستوى السينما والمسرح والتلفزيون، وتألق برصيد فني زاخر بالأعمال والقضايا المجتمعية، التى ناقشت عدد من الملفات الهامة التى تهم المواطن.