اليوم العالمي للمتاحف.. ورش فنية عن الفسيفساء بمتحف آثار مطروح غدا

قال مدير المتحف الإقليمي للآثار بمحافظة مطروح، سعد هريدي، اليوم الجمعة، إن المتحف سوف يفتح أبوابه أمام الزائرين من المصريين مجانًا غدًا السبت الموافق 18 مايو 2024، وكذا سيتم تنظيم عددًا من الفاعليات والأنشطة منها محاضرة تعليمية عن المتاحف وحفظ التراث، وورش فنية عن الرسم وفن الفسيفساء، وندوات ثقافية؛ وذلك في إطار احتفالات وزارة السياحة والآثار وقطاع المتاحف باليوم العالمي للمتاحف، والذي يتم الاحتفال به في الثامن عشر من مايو من كل عام.

مدير متحف مطروح: نحتفل باليوم العالمي للمتاحف هذا العام تحت شعار "متاحف من أجل التعليم والبحث العلمي"

وأوضح مدير متحف آثار مطروح، أن الاحتفال باليوم العالمي للمتاحف هذا العام يأتي تحت شعار "متاحف من أجل التعليم والبحث العلمي"، حيث تستقبل جميع المتاحف المصرية التابعة لقطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار بمختلف أنحاء الجمهورية زائريها من المصريين مجانًا غدًا السبت، مع إتاحة الفرصة للمشاركة في كافة الفاعليات المقامة بالمتاحف احتفالا بهذا اليوم المميز وعيش تجربة ثقافية وترفيهية فريدة بمتاحفنا المختلفة على مدار اليوم.

مدير متحف مطروح: المتحف يتكون من طابقين يشتملا على حوالي 1000 قطعة أثرية من مختلف العصور التاريخية

وأضاف هريدي أن المتحف الإقليمي للآثار بمحافظة مطروح، بمثابة بانوراما تاريخية موجودة بوسط مدينة مرسى مطروح، ويتكون من طابقين يشتملا على حوالي 1000 قطعة أثرية من العصور المصرية القديمة والرومانية والإسلامية، وافتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسى، في مارس 2018، على هامش تدشين مدينة العلمين الجديدة، عبر "الفيديو كونفرانس"، ليكون أول متحف للآثار بالمحافظة، بتكلفه 15مليون جنيه، ليسرد تاريخ مصر والمحافظة على مر العصور، وينشر الوعي الأثري والتنمية الثقافية بالمحافظة.

وعن أهم المقتنيات الأثرية الموجودة بالمتحف، يحتوي الطابق الأول على نقش يصور الملك توت عنخ أمون وهو يقبض بيديه على اثنين من الأسرى الآسيويين، وتمثالين لأبي الهول، وتمثال نصفي للملك رمسيس، بجانب لوحة للملك تحتمس الرابع، فيما يحتوي الطابق الثاني على بعض العملات الذهبية والمعدنية، بجانب الأيقونات كأيقونة السيدة العذراء، وعدة تماثيل صغيرة، هذا بالإضافة إلى تمثال كتلة لرئيس الكتبة "حور"، وبعض النقوش لعدد من الملوك يحملون أدوات الكتابة اعترافا منهم بأهمية الثقافة، كما يوجد بعض القطع الأثرية ومنها تمثال للكاهن الأكبر للمعبود بتاح وزوجته من الجرانيت الأسود، بجانب ما تم اكتشافه بمنطقة "هيراكليون" الغارقة بخليج أبي قير، وبعض المخطوطات والمسارج الفخارية المتنوعة.

مدير متحف مطروح: نستقبل ضيوف المحافظة من المشاركين في برامج "مشروع أهل مصر" والزيارات المدرسية

وأشار مدير المتحف إلى استقبال ضيوف المحافظة من المشاركين في برامج "مشروع أهل مصر" من الفتيات والشباب من أبناء المحافظات الحدودية، والزيارات المدرسية وطلاب الجامعات المصرية على مدار العام للتعرف على تاريخ مصر وتاريخ محافظة مطروح من خلال الجولات التفقدية بالمتحف وأركانه، بالإضافة إلى تنفيذ التطبيقات والتدريبات العملية لطلاب وطالبات كلية الآثار واللغات بجامعة مطروح، في إطار التنسيق والتعاون مع الجامعة برئاسة الدكتور مصطفى يوسف النجار، ورعاية عميد الكلية الدكتور محمد جابر المغربي، ومنها استضافة طلاب الفرقة الأولى بقسم الآثار المصرية في زيارة المتحف بإشراف الدكتور أحمد عبد الحفيظ أحمد خليل، وذلك في إطار الجانب التطبيقي والميداني للمقررات الدراسية بالكلية.

يذكر أن دول العالم تحتفل في الثامن عشر من مايو من كل عام بيوم المتاحف العالمي، وهو مناسبة لتعزيز الوعي بأهمية المتاحف ودورها في المجتمع. وتشارك مصر في هذه الاحتفالية سنوياً من خلال فتح أبواب متاحفها مجاناً للجمهور، وتنظيم فعاليات وبرامج تهدف إلى تعريف الجمهور بالكنوز الأثرية والحضارية التي تضمها المتاحف.

تاريخ اليوم العالمي للمتاحف:

تأسس اليوم العالمي للمتاحف عام 1977 من قبل المجلس الدولي للمتاحف (ICOM)، ويهدف الاحتفال إلى زيادة توحيد التطلعات والجهود الإبداعية للمتاحف وتوعية الجمهور العالمي إلى أنشطتها المختلفة، وتم تبني موضوع سنوي للحدث لأول مرة في عام 1992، وتشارك المتاحف من جميع أنحاء العالم في فعاليات اليوم العالمي للمتاحف، والتي تشمل المعارض والعروض والمحاضرات وورش العمل.

أهمية المتاحف:

تُعد المتاحف بمثابة حراس للذاكرة والتاريخ، فهي تحفظ القطع الأثرية والتحف التي تُجسّد حضارات وثقافات مختلفة، وتلعب المتاحف دورًا هامًا في التعليم والتربية، فهي تُتيح للجمهور التعرف على التاريخ والثقافة والفنون من خلال المعارض والعروض التفاعلية، وتُساهم المتاحف في تنمية السياحة، فهي تجذب الزوار من جميع أنحاء العالم للاطلاع على روائع الحضارة الإنسانية.

فعاليات مصر في اليوم العالمي للمتاحف:

تفتح جميع متاحف الآثار على مستوى الجمهورية أبوابها مجاناً للجمهور، وتنظم وزارة السياحة والآثار فعاليات متنوعة في المتاحف، تشمل عروض موسيقية وفنية، وورش عمل تفاعلية للأطفال، وجولات إرشادية للمتاحف، ومحاضرات وندوات حول موضوعات ذات صلة بالمتاحف.