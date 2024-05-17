انتشال جثة شاب غرق فى مياه النيل بقرية الجعافرة في أسوان

تمكنت قوات الإنقاذ النهرى بمحافظة أسوان،اليوم الجمعة،من انتشال جثة شاب غريق فى مياه نهر النيل بقرية الجعافرة بمركز دراو، وتم نقل الجثة إلى المشرحة وذلك لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تلقى اللواء مجدى سالم، مدير أمن أسوان، إخطارا من مأمور مركز شرطة دراو، يفيد بمصرع شخص غرقاً فى مياه النيل أمام قرية الجعافرة، وعلى الفور نجحت قوات الإنقاذ النهرى فى انتشال الجثة وتم نقلها إلى المشرحة وذلك لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الواقعة لإجراء الفحص والمعاينة، ومعرفة السبب الحقيقى فى الوفاة وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار جهات التحقيق لتباشر تحقيقاتها حيال الواقعة.