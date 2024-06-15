يورو 2024.. سكاماكا يقود هجوم إيطاليا أمام ألبانيا

أعلن لوتشيانو سباليتي المدير الفني لمنتخب إيطاليا، التشكيلة الأساسية التي تخوض مواجهة الليلة أمام منتخب ألبانيا في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات في كأس أمم أوروبا (يورو 2024).

يستضيف ملعب "سيجنال إيدونا بارك" المباراة، ويدفع سباليتي بتشكيلة تتميز بالخبرة والجودة الفنية لمواجهة ألبانيا، حيث يتطلع منتخب إيطاليا لتحقيق الفوز الأول في البطولة والسعي نحو التأهل للدور المقبل من البطولة القارية.

جاء تشكيل إيطاليا أمام ألبانيا كالتالي:

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما.

خط الدفاع: إيمريكو ديماركو، أليسيو باستوني، جيوفاني كالافيوري، آندريا دي لورينزو.

خط الوسط: جورجينيو، نيكولو باريلا، نيكولو فراتيسي.

خط الهجوم: فيديريكو كييزا، لورينزو بيليجريني، جيانلوكا سكاماكا.

بعد فوز منتخب إسبانيا على كرواتيا في المباراة الأولى للمجموعة، يسعى منتخب إيطاليا إلى تحقيق نتيجة إيجابية أمام ألبانيا لتعزيز آماله في المنافسة على الصدارة في المجموعة الثانية.

