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السبت 15 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

وفاة حاجة مصرية من بورسعيد أثناء تأدية مناسك الحج

الحاجة ليلى نوفل
الحاجة ليلى نوفل رحمها الله تعالى
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توفيت سيدة من محافظة بورسعيد، اليوم السبت، أثناء تأدية مناسك الحج في المملكة العربية السعودية.

وفاة حاجة مصرية من بورسعيد أثناء تأدية مناسك الحج 

 

أعلن على شاكر عن وفاة والدته "ليلى نوفل" أثناء تأدية مناسك الحج، قائلا عبر صفحته على فيسبوك:"البقاء والدوام لله.. انتقلت إلى رحمة الله أمي الغالية أثناء تأدية مناسك الحج، وما لنا الا أن نقول إنا لله وإنا إليه راجعون..ربنا يرحمك يا أغلى مخلوقة شوفتها في حياتي".

وسادت حالة من الحزن على مواقع التواصل الاجتماعي في بورسعيد عقب الإعلان عن أول حالة وفاة بين الحجاج من أبناء بورسعيد، في الوقت الذي لم تعلن أسرتها عن أي تفاصيل أخرى حتى الآن.

 

 

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