سوناك يحذر حلفاء روسيا من أنهم "علي الجانب الخطأ من التاريخ"

حذر رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، اليوم السبت، حلفاء روسيا من أنهم "علي الجانب الخطأ من التاريخ،" بحسب ما ذكرت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية.

ويحضر سوناك قمة دولية كبرى بشأن السلام في أوكرانيا، التي تستضيفها سويسرا، حيث سيلتقي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

ويأتي ذلك بعد أن قال رئيس الوزراء البريطاني إن قادة مجموعة السبع قد حققوا "انفراجة تاريخية" خلال القمة التي عقدت في إيطاليا، هذا الأسبوع، من خلال الاتفاق على قرض لأوكرانيا سيتم تمويله من الأصول الروسية المجمدة في أوروبا.

وقال: "هذا عادل وصحيح. لكن العدالة الحقيقية لن تتحقق إلا عندما تغادر القوات الروسية أوكرانيا."