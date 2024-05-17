الشهادة الإعدادية 2024.. 27 ألفا و120 طالبا يؤدون الامتحانات بأسوان غدا

أنهت مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسوان كافة الاستعدادات الخاصة بامتحانات الفصل الدراسى الثانى للشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2024/2023، والتى تنطلق غدًا السبت بجميع مدارس المحافظة.

وقال المهندس محمد الرشيدى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان: يؤدى 27 ألف و 120 طالب وطالبة نظام (عام - لغات - رياضى - خاص - دمج) امتحاناتهم أمام 302 لجنة بواقع 64 لجنة بإدارة أسوان التعليمية و21 لجنة بإدارة دراو التعليمية و40 لجنة بإدارة نصر النوبة التعليمية و76 لجنة بإدارة كوم امبو التعليمية و101 لجنة بإدارة إدفو التعليمية .

تجهيز جميع اللجان

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان أنه تم تجهيز جميع اللجان من نظافة وتطهير وفرش، وتم تجهيز كافة الأوراق الإدارية الخاصة بامتحانات الشهادة الإعدادية بكل لجنة امتحانية، كما تم توفير مبردات المياه ووسائل التهوية المناسبة، بما يضمن تهيئة المناخ الملائم أمام الطلاب لأداء امتحاناتهم فى سهولة ويسر.

وأكد الرشيدي تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان المديرية برئاسته ، وغرف أخرى فرعية بكل إدارة تعليمية برئاسة مدير الإدارة، لمتابعة سير العملية الامتحانية على مدار الساعة، لتلقى أية شكاوى أو مشكلات قد ترد خلال فترة الامتحانات .

وشدد على ضرورة التزام الجميع بكافة الضوابط والقواعد المنظمة للعملية الامتحانية، لافتًا إلى أنه تم التنبيه على القائمين على اللجان والامتحانات بضرورة توفير الهدوء داخل اللجان، وحظر استخدام الهاتف المحمول، وكذلك التصدى لمحاولات الغش بكل حزم.

وأضاف أنه تم التنبيه على الجهات المعنية بضرورة أن تكون الورقة الامتحانية واضحة الطباعة خالية من الأخطاء الإملائية أو الفنية، وأن تكون الامتحانات من الكتاب المدرسى وبعيدة عن الموضوعات السياسية أو الدينية أو الشائكة، موضحًا كذلك أنه تم تجهيز مقر الكنترول ولجان تقدير الدرجات بكافة الأدوات والأجهزة اللازمة، بما يضمن سير عملية التصحيح والرصد بطريقة سليمة ودقيقة وسريعة، ويحافظ كذلك على راحة وسلامة المنتدبين لأعمال الكنترول والتصحيح.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن المديرية قامت بالتنسيق مع الجهات الأمنية لتأمين نقل أوراق الأسئلة والإجابة وكذلك اللجان، كما تم التنسيق مع مديرية الصحة بشأن تواجد طبيب أو زائرة صحية باللجان لتوفير الرعاية الصحية للطلاب، بالإضافة إلى المجالس المحلية لضمان نظافة محيط المدارس وكذلك عدم تواجد الباعة الجائلين، متمنيًا النجاح والتوفيق لجميع أبنائه الطلبة والطالبات.

يذكر أن الطلاب يؤدون امتحانهم غدًا فى مادتى (اللغة العربية والخط والإملاء والتربية الدينية) وتنتهى الامتحانات الخميس الموافق 23 مايو الجاري بمواد (الهندسة لجميع الطلاب - التربية الرياضية للمدارس الرياضية - اللغة الأجنبية الثانية مستوى رفيع لطلاب اللغات) .