استجابة للمطالب الجماهيرية المتكررة.. محافظ أسوان يتابع تغيير أرضية ميدان المحطة

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الجهود المبذولة حالياً لتغيير أرضية ميدان المحطة استجابة للمطالب الجماهيرية المتكررة لتغيرها لتأثيرها السلبى على المركبات والمشاة، وخاصة أثناء حركة دخولهم من وإلى محطة السكك الحديدية الرئيسية .

جاء ذلك فى إطار الأعمال الجارية ضمن مشروع تطوير وتجميل واجهة المدينة التى شملت المرحلة الأولى منها ميدان المحطة والسوق السياحى القديم، وحديقتى درة النيل والسلام ، ثم المرحلة الثانية والتى تضم كورنيش النيل القديم ومنطقة الطابية ، والمرحلة الثالثة وتضم كورنيش النيل الجديد .

ومن جانبه أوضح المهندس أحمد الملوانى مدير عام مديرية الطرق والنقل بأسوان، أنه سيتم تغيير أرضية البازلت بميدان المحطة إلى الرصف بالأسفلت سيكون بمسطح 8 آلاف متر، يتخلله عدد من المطبات الصناعية والإشارات التوضيحية والفوسفورية ، خاصة أمام 4 شوارع جانبية متقاطعة ، وهو ما سيساهم فى التهدئة المطلوبة فى الحركة أمام الميدان .

ولفت إلى أنه سيتم الإنتهاء من العمل فى الميدان خلال أيام قليلة، مع مراعاة أن تتم الأعمال خلال الفترة الليلية لضمان عدم تأثير وتعطل حركة المشاة والمركبات بهذه الأعمال .

وكشف المهندس أحمد الملوانى، عن أنه تنفيذاً لتوجيهات محافظ أسوان سيتم إعادة إستغلال بلاطات البازلت المستخرجة من ميدان المحطة فى رصف الشوارع الجانبية داخل المدينة ، والتى لا يتجاوز عرضها عن 5 أمتار، ولا يوجد بها حركة مركبات كثيفة .

وأوضح أن ذلك يأتى ضمن خطة التطوير والتجميل الجارية داخل عدد كبير من الشوارع الداخلية والجانبية وسط المدينة ، والتى شهدت أيضاً تركيب بلاطات الأنترلوك ، توازياً مع تنفيذ أعمال الرصف للشوارع والطرق الرئيسية .