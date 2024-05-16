غدا.. قطع مياه الشرب عن منطقة الصداقة بأسوان 12 ساعة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان، اليوم الخميس، قطع مياه الشرب عن منطقة الصداقة الجديدة، مساء غدٍ الجمعة ولمدة 12 ساعة.

وذكرت الشركة فى بيانٍ لها، أنه نظراً للقيام بأعمال صيانة الخط المغذى للرافع المساعد بالصداقة الجديدة ، الأمر الذى يترتب عليه قطع المياه عن منطقة الصداقة الجديدة وذلك إعتباراً من الساعة العاشرة من مساء الجمعة الموافق 17 /5 /2024، وحتى الساعة العاشرة من صباح اليوم التالى السبت الموافق 18 /5 /2024.

وأهابت الشركة بالمواطنين وجهات الخدمات المعنية بضرورة تدبير إحتياجاتهم من المياة قبل الفترة المحددة.