محافظ أسوان: استغلال "البازلت" المستخرج من ميدان المحطة في رصف الشوارع الداخلية

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على مواصلة أعمال تركيب بلاطات البازلت المستخرجة من ميدان المحطة وإستغلالها فى رصف الشوارع الجانبية والداخلية وسط المدينة ، والتى لا يتجاوز عرضها عن 5 أمتار ، ولا يوجد بها حركة مركبات كثيفة وذلك لإعادة إستثماره وتدويره بالشكل المطلوب ، وإستكمالاً لخطة التطوير والتجميل الجارى تنفيذها لتسهيل وتيسير حركة المواطنين وإضفاء الشكل الجمالى وتحسين ورفع كفاءة الشوارع والميادين تحقيقاً لخطة الدولة.

وأشار إلى أنه بالتوازى مع ذلك نعمل على تقديم كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات وتسخير الإمكانيات المتاحة لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة القطاعات وذلك بالتنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية كل فى نطاق عمله .

ومن جهته، أوضح المهندس أحمد الملوانى مدير عام مديرية الطرق والنقل بأنه بناء على تعليمات محافظ أسوان يتم الإستثمار الأمثل لبلاطات البازلت من خلال تركيبها بالشوارع الداخلية والجانبية بالمدينة، ومنها شوارع منطقة النبقة ، وتستكمل تباعاً بباقى الشوارع الأخرى، لتتكامل مع ما تم تركيبه من بلاطات الأنترلوك للحفاظ على المنظر الجمالى .

ولفت إلى أنه يتواكب مع ذلك العمل على قدم وساق للإنتهاء من الخطة العامة للرصف للعام الحالى 2024/2023 والتى تجاوزت الـ 85 ٪ .

IMG-20240517-WA0013

IMG-20240517-WA0012