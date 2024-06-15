سكالوني يكشف عن قائمة الأرجنتين في كوبا أمريكا

كشف ليونيل سكالوني، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، عن التشكيلة النهائية التي ستخوض منافسات بطولة كوبا أمريكا، والتي تضم 26 لاعبا.

جاء هذا الإعلان اليوم السبت، فيما لم يتمكن كل من أنخيل كوريا، فالنتين باركو، وليوناردو باليردي من الانضمام إلى حامل اللقب بعد أن كانوا ضمن التشكيلة المؤقتة.

خيارات الدفاع والهجوم

يواصل النجم ليونيل ميسي قيادة تشكيلة المنتخب الأرجنتيني، فيما سينضم إليه الجناح المخضرم أنخيل دي ماريا، الذي يعتزم اعتزال اللعب الدولي بعد البطولة التي ستنطلق في 20 يونيو في الولايات المتحدة.

في حراسة المرمى، يبقى إميليانو مارتينيز، الذي حصل على جائزة القفاز الذهبي في كأس العالم، كخيار أول. وفي خط الدفاع، سيواجه سكالوني تحدياً في اختيار التشكيلة المناسبة، مع وجود كريستيان روميرو، نيكولاس أوتامندي، وليساندرو مارتينيز، الذي عانى من موسم مليء بالإصابات.

فيما يخص الهجوم، يمتلك سكالوني خيارات متعددة، منها هداف الدوري الإيطالي لاوتارو مارتينيز، وخوليان ألفاريز لاعب مانشستر سيتي. كما حصل أليخاندرو جارناتشو لاعب مانشستر يونايتد على مكان في الفريق بعد تسجيله عشرة أهداف في جميع المسابقات هذا الموسم.

غياب ديبالا

من الملاحظ أن باولو ديبالا لم يشارك حتى في التشكيلة المؤقتة، رغم تسجيله 16 هدفاً وتقديمه 10 تمريرات حاسمة مع روما.

أوقعت القرعة الأرجنتين في المجموعة الأولى، حيث ستلعب المباراة الافتتاحية للبطولة ضد كندا في أتلانتا، ثم ستواجه تشيلي في نيوجيرسي، وأخيراً بيرو في ميامي.

تشكيل الأرجنتين

جاءت تشكيلة الأرجنتين كالتالي:

حراسة المرمى: إميليانو مارتينيز وفرانكو أرماني وجيرونيمو رولي

خط الدفاع: جونزالو مونتيل وناويل مولينا وكريستيان روميرو وجيرمان بيتسيلا ولوكاس مارتينيز كوارتا ونيكولاس أوتامندي وليساندرو مارتينيز وماركوس أكونا ونيكولاس تاليافيكو.

خط الوسط: جيدو رودريجيز ولياندرو باريديس وأليكسيس ماك أليستر ورودريجو دي بول وإيزكيل بالاسيوس وإنزو فرنانديز وجيوفاني لو سيلسو.

خط الهجوم: أنخيل دي ماريا، فالنتين كاربوني وليونيل ميسي وأليخاندرو جارناتشو ونيكولاس جونزاليس ولاوتارو مارتينيز وخوليان ألفاريز.