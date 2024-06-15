راعي إنجيلية بورسعيد يكشف كواليس مبادرة إطعام المحتاجين في عيد الأضحى

تداولت عدد من صفحات الأقباط، عبر وسائل التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا ، صورا لسيدة بورسعيدية، تتحدث من داخل مطعم بيت الضيافة التابع للكنيسة الإنجيلية ببوسعيد ، وتهنئ الشعب المصري بعيد الأضحى المبارك .

وكشفت هذه السيدة أنها تعد الأطعمة استعدادا لتوزيعها علي أخواتها المسلمين في العيد .

وفي نفس السياق قال القس بهاء رشاد راعي الكنيسة الإنجيلية ببورسعيد ، في تصريح خاص لــ"البوابة نيوز"، إن هذه المبادرة قامت بها إحد السيدات المعروفة لدينا بهدف مساعدة الغير قادرين والمحتاجين من أخواتنا المسلمين، واستخدمت مطعم بيت الضيافة ، ونحن نشكرها علي ما قامت به ونشجع الكثيرين من الشعب المصري بتنفيذ مبادرات انسانية مثل هذه المبادرة لمساندة المحتاجين .

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