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السبت 15 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

راعي إنجيلية بورسعيد يكشف كواليس مبادرة إطعام المحتاجين في عيد الأضحى

القس بهاء رشاد
القس بهاء رشاد
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تداولت عدد من صفحات الأقباط، عبر وسائل التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا ، صورا لسيدة بورسعيدية،  تتحدث من داخل مطعم بيت الضيافة التابع للكنيسة الإنجيلية ببوسعيد ، وتهنئ الشعب المصري بعيد الأضحى المبارك .

وكشفت هذه السيدة أنها تعد الأطعمة استعدادا لتوزيعها علي أخواتها المسلمين في العيد .

وفي نفس السياق قال القس بهاء رشاد راعي الكنيسة الإنجيلية ببورسعيد ، في تصريح خاص لــ"البوابة نيوز"،  إن هذه المبادرة قامت بها إحد السيدات المعروفة لدينا بهدف مساعدة الغير قادرين والمحتاجين من أخواتنا المسلمين، واستخدمت مطعم بيت الضيافة ، ونحن نشكرها علي ما قامت به ونشجع الكثيرين من الشعب المصري بتنفيذ مبادرات انسانية مثل هذه المبادرة لمساندة المحتاجين .

 

 

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صفحات الاقباط وسائل التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا سيدة القس بهاء رشاد راعي الكنيسة الإنجيلية ببورسعيد