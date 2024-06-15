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السبت 15 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

استعدادات مكثفة لاستقبال عيد الأضحى بمدينة الشهداء

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
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أعلن طارق أبو حطب، رئيس مركز ومدينة الشهداء بمحافظة المنوفية، عن رفع حالة الطوارئ في المدينة وقرى المركز استعداداً لاستقبال عيد الأضحى المبارك، جاء هذا القرار خلال اجتماع مسائي حضره نواب رئيس المدينة ورؤساء الوحدات القروية.

وأكد أبو حطب على أهمية تواجد غرف العمليات في الوحدات القروية والإدارات المختلفة على مدار الساعة، بالإضافة إلى التنسيق المستمر مع إدارات التموين والصحة والبيطرية لمراقبة الأسواق وضمان توافر وجودة المنتجات الغذائية.

وشدد على ضرورة رفع درجة الاستعداد في جميع الوحدات الصحية والمستشفيات، والتأكد من جاهزية الأطباء وأطقم التمريض للتعامل مع أي حالات طارئة.

 كما تم التركيز على تكثيف أعمال النظافة وصيانة الإنارة العامة بالشوارع، خصوصاً في محيط المساجد والساحات المخصصة لصلاة العيد، وتمهيد الطرق المؤدية إليها.

بالإضافة إلى ذلك، سيتم فتح الحدائق العامة منذ الصباح الباكر في أول أيام العيد أمام المواطنين والأطفال.

 وأكد أبو حطب ضرورة تواصل أعمال النظافة على مدار اليوم وتكثيف حملات رفع الإشغالات بالشوارع لضمان سلاسة الحركة المرورية.

جاءت هذه الإجراءات بناءً على توجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، لضمان استقبال عيد الأضحى المبارك بأفضل صورة ممكنة.

استقبال عيد الأضحى المبارك الحدائق العامة المنوفية الوحدات القروية رئيس مركز ومدينة الشهداء بمحافظة المنوفية