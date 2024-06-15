يورو 2024.. إسبانيا تقسو على كرواتيا في افتتاح مشوارهما

حقق منتخب إسبانيا فوزًا كبيرًا على نظيره الكرواتي بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي أقيمت على الملعب الأولمبي في برلين، وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثانية في بطولة يورو 2024.

افتتح ألفارو موراتا التسجيل لصالح إسبانيا في الدقيقة 29، بعدما استغل تمريرة رائعة من زميله ليسدد الكرة بقوة في شباك الحارس الكرواتي، معلنًا عن تقدم إسبانيا بهدف نظيف. كان الهدف نتيجة هجمة منظمة بدأها خط الوسط الإسباني، وانتهت بلمسة موراتا المميزة.

لم تكد تمر ثلاث دقائق حتى عزز فابيان رويز تقدم المنتخب الإسباني بالهدف الثاني في الدقيقة 32. جاء الهدف بعد هجمة منسقة بدأت من الجهة اليسرى، حيث تلقى رويز الكرة داخل منطقة الجزاء وسددها بدقة في الزاوية السفلى للمرمى، ليضاعف النتيجة لصالح فريقه.

وقبل نهاية الشوط الأول بلحظات، تمكن داني كارفاخال من إضافة الهدف الثالث في الدقيقة 44. جاء الهدف من ركلة ركنية نُفذت بإتقان، ليقفز كارفاخال فوق الجميع ويضع الكرة برأسه في الشباك الكرواتية.

دخل المنتخب الإسباني الشوط الثاني بثقة كبيرة، حيث استطاعوا التحكم في مجريات اللعب وتسيير المباراة وفقًا لإيقاعهم. وعلى الرغم من بعض المحاولات الكرواتية لتقليص الفارق، إلا أن الدفاع الإسباني كان في الموعد، مانعًا أي تهديد حقيقي على المرمى.

بهذا الفوز، يحصد منتخب إسبانيا أول ثلاث نقاط في البطولة، ليعتلي صدارة المجموعة الثانية. بينما يتعين على المنتخب الكرواتي مراجعة أدائه والاستعداد بشكل أفضل للمباريات القادمة في سعيه للتأهل إلى الأدوار الإقصائية.

