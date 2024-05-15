"تعليم أسوان" يحصد الميدالية الذهبية في بطولة الجمهورية "ألعاب القوى"

حصلت مديرية التربية والتعليم بأسوان على المركز الأول جمهوريا بحصد الميدالية الذهبية فى بطولة الجمهورية "ألعاب القوى - الوثب الطويل" لطلاب التربية الخاصة "تربية فكرية ودمج"، وذلك فى ضوء دعم وتشجيع الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان .

ومن جانبه قدم المهندس محمد الرشيدى وكيل الوزارة، التهنئة للطالب محمود حسن صابر بالصف الثالث الثانوى "دمج" بمدرسة الرائد كامل يعقوب الصناعية العسكرية بنين بإدارة نصر النوبة التعليمية، لتصدره قائمة الشرف الجمهورى وحصوله على ذهبية البطولة ، وهنأ ايضا فيصل نعيم مدير عام التعليم العام وأحمد عبدالعليم مدير إدارة التربية الخاصة ورئيس لجنة الدمج التعليمى بالمديرية وطلعت سعد منسق الأنشطة وحامد حمورى وهناء حامد مشرفى الطلاب)، على الجهود المبذولة للوصول إلى هذا المستوى المتميز، متمنيًا مزيد من التألق والنجاح لجميع طلاب أسوان المشاركين فى مختلف الأنشطة والمسابقات على مستوى الجمهورية.

وقدم الشكر والتقدير لجميع أبنائه ذوى الهمم المشاركين فى البطولة، مؤكدًا أن وصولهم لبطولة الجمهورية هو تميز ونجاح.

يذكر أن البطولة تقام خلال الفترة من ١٢ إلى ١٨ مايو الجارى بمحافظة بورسعيد، وتستعد ذات المحافظة لإقامة مسابقات المسرح لطلاب التربية الفكرية والدمج خلال الفترة من ١٥ إلى ١٨ مايو الجاري.

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