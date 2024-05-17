قمة الدوري السعودي.. الهلال يخطف «نقطة» من النصر بمشاركة رونالدو

خطف فريق الهلال، تعادلًا قاتلًا أمام نظيره النصر، الذي يضم بين صفوفه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الجمعة على ملعب الأول بارك، في قمة الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن).

شارك رونالدو أساسيًا في تشكيل النصر أمام الهلال في قمة الدوري السعودي، وصنع هدف تقدم العالمي على الزعيم، وكاد أن يسجل أكثر من هدف لكن الحارس المغربي ياسين بونو تصدى لكرات صاروخ ماديرا.

انتهى الشوط الأول بتقدم رفاق رونالدو بهدف للا شئ، حيث افتتح البرتغالي أوتافيو مونتيرو التهديف مبكرًا، حيث زار شباك الخصم في الدقيقة الأولى من اللقاء من صناعة رونالدو.

وظلت هذه النتيجة كثيرًا حتى الوقت بدل من الضائع من المباراة، ليسجل الصربي ألكسندر ميتروفيتش هدف التعادل في الوقت القاتل في الدقيقة 90+10 من ركلة جزاء، لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي 1-1، ويحصل كل فريق على نقطة وحيدة.

وبات كريستيانو رونالدو الأكثر مساهمة تهديفية خلال موسم واحد في الدوري السعودي للمحترفين عبر تاريخه بـ44 مساهمة، وذلك بعدما صنع هدف النصر في مباراة الليلة.

وحسم الهلال لقب الدوري السعودي منذ الجولة الماضية أمام الحزم، في المباراة التي فاز بها برباعية مقابل هدف.

ترتيب الدوري السعودي

وبتلك النتيجة، ظل النصر في وصافة جدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن) برصيد 78 نقطة، بينما استمر الهلال على صدارة الترتيب وفي رصيده 90 نقطة.