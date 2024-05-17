إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بالطريق الحر بالقليوبية

أصيب 5 أشخاص في حادث تصادم سيارتين ملاكي وميكروباص، بالطريق الحر "شبرا - بنها"، أمام نزلة منيا القمح، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بنها الجامعي لاتخاذ اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد وقوع حادث تصادم سيارتين ملاكي وسيارة ميكروباص أمام نزلة منيا القمح الزقازيق، بالطريق الحر شبرا - بنها بمحافظة القليوبية، ووقوع مصابين.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، وتبين من المعاينة الأولية وقوع حادث التصادم بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة وإصابة 5 أشخاص هم: "زينب م ف" 45 سنة، "عبدالرحمن ع ك" 29 سنة، "سماح ر ح" 56 سنة، "نهى ك م" 34 سنة، "أدم ع م" 26 سنة، وجرى نقلهم إلى مستشفى بنها الجامعي لاتخاذ اللازم.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.