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الخميس 02 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

ضبط مدرس تحرش بطفلة خلال تلقيها درس خصوصي لديه فى الدقهلية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة محلة دمنة بمحافظة الدقهلية، من ضبط مدرس مقيم قرية السلام التابعة للمركز، وذلك بعد قيامه بالتحرش بتلميذة بالصف السادس الابتدائي، حال تلقيها درس خصوصي لديه بمنزله، وبمواجهته اقر واعترف بارتكابه الواقعة.

ضبط مدرس تحرش بطفلة خلال تلقيها درس خصوصي لديه فى الدقهلية:

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية قد تلقى اخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعقيد أحمد القباني، مأمور مركز شرطة محلة دمنة من "منال.م.ا"،37 عاما، ربة منزل، ومقيمة قرية منشأة السلام دائرة المركز وبرفقتها نجلتها "إ.م.ع"، 12 عاما، طالبة بالصف السادس الإبتدائي ومقيمة طرفها بذات القرية بقيام "أحمد.ا.ا.م"، 60 عاما، مدرس ومقيم بذات القرية بقيامه بالتحرش بنجلتها وملامسة أجزاء حساسة “مواطن عفتها” من جسدها حال تواجدها بمنزله لتلقي أحد الدروس الخصوصية.

بتقنين الإجراءات جرى استدعاء المشكو فى حقه وبمواجهته أقر واعترف بارتكابه الواقعة،و تحرير المحضر رقم 465 لسنة 2024 إدارى مركز محلة دمنة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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