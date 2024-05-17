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الجمعة 17 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

اقتصاد

استقرار أسعار الريال السعودي في البنوك اليوم الجمعة

ريال سعودى
ريال سعودى
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استقرت أسعار الريال السعودي في البنوك الرسمية، اليوم الجمعة وفقًا لآخر تحديثات مواقع البنوك عبر الإنترنت.

وجاءت الأسعار في البنوك على النحو التالي:

البنك المركزي
سجل سعر الريال السعودي اليوم الجمعة في البنك المركزي المصري نحو 12.47 جنيه للبيع و12.50 جنيه للشراء.

البنك الأهلي
بلغ سعر صرف الريال السعودي في البنك الأهلي المصري نحو 12.48 جنيه للبيع و12.51 جنيه للشراء.

بنك مصر
سجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر نحو 12.48 جنيه للبيع و12.51 جنيه للشراء.

بنك القاهرة
بلغ سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة نحو 12.48 جنيه للبيع و12.51 جنيه للشراء.

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