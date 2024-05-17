استقرار أسعار الريال السعودي في البنوك اليوم الجمعة

الجمعة 17/مايو/2024 - 01:48 م

استقرت أسعار الريال السعودي في البنوك الرسمية، اليوم الجمعة وفقًا لآخر تحديثات مواقع البنوك عبر الإنترنت.

وجاءت الأسعار في البنوك على النحو التالي:

البنك المركزي

سجل سعر الريال السعودي اليوم الجمعة في البنك المركزي المصري نحو 12.47 جنيه للبيع و12.50 جنيه للشراء.

البنك الأهلي

بلغ سعر صرف الريال السعودي في البنك الأهلي المصري نحو 12.48 جنيه للبيع و12.51 جنيه للشراء.

بنك مصر

سجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر نحو 12.48 جنيه للبيع و12.51 جنيه للشراء.

بنك القاهرة

بلغ سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة نحو 12.48 جنيه للبيع و12.51 جنيه للشراء.