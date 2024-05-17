"التنمية المحلية × أسبوع".. رصد أنشطة الوزارة خلال الفترة من ١١ حتى ١٧ مايو 2024

أصدر المركز الإعلامي التابع لوزارة التنمية المحلية، "الانفوجراف الأسبوعي" في نسخته الـ ٨٦ حول حصاد أهم الأنشطة والفعاليات التي قام بها اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، خلال الأسبوع الماضي في الفترة من ١١ حتى ١٧ مايو الجاري 2024، حيث نستعرض أبرزها في التقرير التالي الذي نشرته الصفحة الرسمية لوزارة التنمية المحلية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" من خلال انفوجراف يرصد أبرز تلك الأنشطة التي جاءت كالتالي:

*السبت ١١ مايو*

أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن الأسبوع الـ 35 من الخطة التدريبية للمحليات سيشهد تنفيذ 5 دورات تدريبية منهم دورة تدريبية جديدة تنفذ لأول مرة وهي دورة "النمذجة وإعداد السيناريوهات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي وانترنت الأشياء في المحليات"، بالإضافة إلى دورة "تنمية مهارات القيادات في مجال تحسين البيئة وإدارة المخلفات الصلبة والتكيف مع التغييرات المناخية"، ودورة "دراسات الجدوي وخطط الصيانة والتشغيل"، ودورة "برنامج الأتوكاد Autocad للرسم الهندسي"، ودورة "التفكير التصميمي وريادة الأعمال داخل المؤسسات الحكومية في المحليات"، ويستفيد من الدورات التدريبية 159 متدربًا من جميع المحافظات.

أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، عن انتهاء حملات الموجة الــ ٢٢ لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والتي جري تنفيذها على ٣ مراحل، خلال الفترة من ٢٧ يناير الماضي وحتى ٩ مايو الجاري، مؤكدًا أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظات وجهات الدولة المختلفة نجحت على مدار مراحل الموجة الـ٢٢ الثلاث في استرداد ٢,٣ مليون متر مربع من جميع المحافظات، بعد إزالة ١٠ آلاف و٧٦٥ مبنى مخالف على أملاك الدولة، كما تمكنت أيضًا من إزالة ٣٨٤٠ حالة تعد على أراضي زراعية على مساحة ٨١٠٧ فدان، كما تم إزالة ٣٦٢ مخالفة استزراع سمكي بمساحة ١٨٨١ فدانا بمحافظة بورسعيد .

*الأحد ١٢ مايو*

أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، عن تسليم المحطة الوسيطة الثابتة بمدينة تلا لمحافظة المنوفية، اليوم الأحد الموافق 12-5-2024 بتكلفة إجمالية تبلغ حوالي 35 مليون جنيه، وذلك في إطار العقد الموقع بين وزارات التنمية المحلية والبيئة والتخطيط والهيئة العربية للتصنيع لتنفيذ مشروعات المرحلة الثانية للبنية التحتية لمنظومة المخلفات.

وشهد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية وأ.د.أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي ووزير التخطيط السابق ، توقيع بروتوكول تعاون بين الجانبين فيما يخص تنفيذ الإجراءات المتعلقة بالتطوير المؤسسي ورفع قدرات الإدارة المحلية ضمن خارطة الطريق الوطنية لتطوير الإدارة المحلية ودعم اللامركزية ( اقتصادية – إدارية – مالية )؛ وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية نحو قيام وزارة التنمية المحلية بالتعاون والتنسيق مع الوزارات المعنية وشركاء التنمية الدوليين، والمراكز والمعاهد البحثية والتدريبية الوطنية لتحقيق رؤية الحكومة المصرية نحو تطوير الإدارة المحلية ودعم اللامركزية .

*الثلاثاء ١٤ مايو*

أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن كافة المحافظات تشهد إقبالاً كبيراً على مدار اليوم في أعداد المواطنين الراغبين في تقديم طلبات التصالح أو الاستفسار عن الأوراق المطلوبة وذلك بعد التيسيرات المقدمة من الدولة و التي يتضمنها قانون التصالح الجديد والتي أعلنتها الدولة خلال الأيام الماضية ، حيث استقبلت المراكز التكنولوجية بجميع المحافظات في حوالى 341 مركز ومدينة وحي وعدد من دواوين عموم المحافظات حوالى 50 ألف طلب تصالح على مخالفات البناء طبقًا للقانون الجديد طبقاً لما أشارت إليه المنظومة الإلكترونية التي أعدتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وذلك منذ بدأ تلقي طلبات التصالح يوم الثلاثاء 7 مايو الجاري وفي زيادة مستمرة في تلقي الطلبات يوميًا.

*الأربعاء ١٥ مايو*

احتفل مركز التنمية المحلية بسقارة بتخريج 129 متدربا اجتازوا 4 دورات تدريبية، وذلك في ختام فعاليات الأسبوع التدريبي الـ35 من الخطة التدريبية للمحليات للعام المالي 2024/2023، وتم خلال الحفل تسليم شهادات ختام الدورات للمتدربين من جميع المحافظات، حيث انتهى مركز سقارة من تنفيذ 4 دورات تدريبية وهي دورة «"النمذجة وإعداد السيناريوهات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي وانترنت الأشياء في المحليات"، بالإضافة إلى دورة "تنمية مهارات القيادات في مجال تحسين البيئة وإدارة المخلفات الصلبة والتكيف مع التغييرات المناخية"، ودورة "دراسات الجدوى وخطط الصيانة والتشغيل، ودورة "التفكير التصميمي وريادة الأعمال داخل المؤسسات الحكومية في المحليات"، مشيرًا استمرار دورة «برنامج الأتوكاد Autocad للرسم الهندسي»، للأسبوع الثاني على التوالي .

وشارك اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، وذلك بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء؛ حيث تم بحث واستعراض عدد من ملفات العمل المهمة.

*الجمعة ١٧ مايو*

تلقي اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، تقريراً حول جهود مبادرة "سند الخير" والتي أطلقتها الوزارة في 31 مارس 2022 وحتى نهاية الأسبوع الماضي، والتي استمرت على مدار 100 أسبوعًا ، وذلك لتوفير السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك في الأحياء الشعبية والقرى الأكثر احتياجا في 16 محافظة كمرحلة لمواجهة غلاء الاسعار ومساعدة المواطن المصرى فى الحصول على سلع غذائية ذات جودة وبأسعار مخفضة، موضحًا أن حجم مبيعات مبادرة "سند الخير" منذ انطلاقها ووصولاً للأسبوع المائه بلغ أكثر من 426,3 مليون جنيه، ويأتي ذلك فى إطار جهود الوزارة لتخفيف العبء على المواطنين والوصول اليهم وتلبية احتياجاتهم الأساسية تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.