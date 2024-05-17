ورشة "البصمة البيئية والقدرة الحيوية بين المفهوم والتطبيق" بمعهد الاقتصاد الزراعي

نظم معهد بحوث الاقتصاد الزراعي التابع لمركز البحوث الزراعية، ورشة عمل بعنوان: "البصمة البيئية والقدرة الحيوية بين المفهوم والتطبيق" تحت إشراف د عبدالوكيل محمد أبوطالب القائم بأعمال مدير معهد بحوث الاقتصاد الزراعي. وحضر الورشة العديد من الباحثين بالمعهد من المهتمين بموضوع الورشة.

استهدفت الورشة التعريف بالمفاهيم الاساسية المتعلقة بالبصمة البيئية والتي يندرج تحتها: البصمة الأرضية، والبصمة المائية، وبصمة النفايات، وبصمة الكربون، وكيفية حسابها، والحد منها او تقليلها. وخطوات تقدير البصمة البيئية على مستوي الحقل. وقد توصلت الورشة من خلال المناقشات وتبادل الخبرات بين السادة الحاضرين إلى عدد من التوصيات كالاتي:

- التأكيد على أهمية استخدام أساليب الزراعة الحديثة، وتقليل استهلاك المياه.

- أهمية إدارة المخلفات الزراعية والاستفادة من النواتج الثانوية للمنتجات الزراعية.

- التأكيد على الاستفادة من مخلفات المنازل "اشتري ما تحتاج إليه واستهلك ما قد اشتريته واختيار منتج له اقل تأثير على البيئة". وكذلك "أعد فرز وتدوير النفايات من المصدر، وقلل من الفاقد والهدر في الغذاء، وحـاول ألا تترك خلفك سوى آثار قدميك".

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