الخارجية الروسية: موسكو مستعدة لتوسيع تقديم المساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة

أكد سيرجي فيرشينين، نائب وزير الخارجية الروسي، اليوم الجمعة، أن موسكو مستعدة لتوسيع مساعداتها الإنسانية لسكان قطاع غزة.

وقال فيرشينين - في تصريح أوردته وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء: "نحن نقدم المساعدات الإنسانية بالفعل ونحن على استعداد لتوسيع نطاق تقديمها والشيء الآخر هو أننا كنا نؤكد منذ بداية المأساة التي شهدناها في غزة، على أنه يمكن تقديم المساعدات الإنسانية وتنفيذها بشكل فعال إذا كان هناك وقف لإطلاق النار".

وأوضح أنه ولهذا الأمر دعا الجانب الروسي لوقف إطلاق النار، منذ بداية العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة، مشيرا إلى أنه من دون وقف إطلاق النار، كما تؤكد الوكالات الإنسانية الدولية، فإن المساعدات لن تصل بالكميات المطلوبة إلى الأشخاص الذين هم بأمس الحاجة إليها في القطاع.