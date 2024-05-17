تسمم 4 أشخاص من أسرة واحدة عقب تناولهم سمك فاسد بالفيوم

أصيب 4 أشخاص من أسرة واحدة، بمحافظة الفيوم، بحالة تسمم غذائي إثر تناولهم وجبة غذائية فاسدة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أبشواي المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا بإصابة أسرة كاملة من قرية سيدنا الخضر، بمركز يوسف الصديق، بحالة تسمم غذائي، وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الأسرة.

وتبين إصابة 4 أفراد بنزلة معوية حادة، إثر تناولهم وجبة من السمك الفاسد، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أبشواي المركزي، لعمل الإسعافات اللازمة لهم وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق .