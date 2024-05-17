اختفاء موظف في ظروف غامضة بالقناطر.. وأسرته تكشف تفاصيل هامة

تكثف مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية، جهودها لكشف غموض اختفاء موظف خرج من منزله منذ 17 يوما ولم يعود حتى الآن.

وحررت الأسرة محضرا باختفاءه بمركز شرطة القناطر الخيرية، حمل رقم 2914 في 3 مايو 2024 إداري مركز شرطة القناطر الخيرية في محافظة القليوبية.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية، يفيد ورود بلاغًا من "جميل مصطفى الدالي" باختفاء نجله "ناصر" 46 سنة موظف.

وأفاد المبلغ في محضر الشرطة، أن نجله خرج من منزله مستقلا دراجته النارية، ولم يعود وقاموا بالبحث عنه في كل مكان لدى أقاربهم وأصدقاءه ولم يجرى العثور عليه منذ أوائل الشهر الجاري حتى جرى العثور على دراجته النارية في إحدى القرى التابعة لمركز شرطة طوخ، بجوار أحد المصارف المائية.

وناشد والده أجهزة الامن بسرعة تكثيف البحث والعثور عليه لكى يعود إلى أسرته حيث أنه متزوج ولديه 4 أبناء موضحا أن نجله المتغيب مشهور بين أبناء القرية بالشهامة وليست له أي عداءات مع أي شخص في القرية أو خارجها.

فيما تكثف مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية جهودها للعثور عليه وقامت بعمل نشرة بصورته وأوصافه وتوزيعها على الأقسام والمراكز الشرطية وفحص بلاغات الغياب والجثث المجهولة التي يجرى الإبلاغ عنها في محاولة للوصول إليه.