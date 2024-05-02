صحة الدقهلية: انتهاء خطة تدريب مكاتب الصحة والإدارات علي ميكنة المواليد والوفيات

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، فى بيان له اليوم الخميس انتهاء خطة تدريب مكاتب الصحة و الادارت الصحية علي ميكنة المواليد والوفيات وتصاريح الميلاد و الوفاه المميكن وذلك تحت إشراف الدكتورة عبير عبد الغنى وكيل المديرية للطب الوقائى والدكتورة لمياء سلامة.

و أضاف مكين أن خطة التدريب اشتملت على 14 إدارة صحية ونحو 350 وحدة صحية حيث تضمن إلى جانب الميكنة التدريب على سجلات الامراض المعدية وطريقة تقصي هذه الامراض وترصدها والاعمال المنوطة بفريق مكاتب الصحة.

وأوضح وكيل الوزراة أن أعمال التدريب استمرت لمدة شهر ونصف من خلال فريق المديرية وفى مقدمتهم محمد المتولى و محمود شكرى والدكتورة حنان حسن مسئول مكاتب الصحة والدكتورة نجلاء قطب مدير الامراض المعدية علاوة على الدكتورة رشا مسعد مسئول الترصد بالمديرية.

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