اعرف الفرق بين نظام الممارسة والعداد الكودي للقضاء علي سرقة التيار الكهربائي

أكدت وزارة الكهرباء أن المحاسبة بنظام الممارسة في احتساب استهلاك الكهرباء، يعتمد على تقدير غير دقيق لمعدل الاستهلاك، بالإضافة إلى غرامة السرقة والتوصيلات غير القانونية، حيث إن استبدال نظام الممارسة بعداد كودي لسارقي التيار الكهربائي يعتبر فى مصلحة المخالف نفسه أكثرمن الدولة .

ومن هنا ترصد " البوابة نيوز " الفرق بين نظام الممارسه والعداد الكودي :-

نظام الممارسة:

هو نظام يصعب من خلاله تحديد غرامة مالية للمواطن بشكل دقيق لأنها تعتمد على تقدير موظف شركة الكهرباء أو مباحث شرطة الكهرباء وهو يعتبر نظام ظالم للدولة والمواطن فى نفس الوقت.

عداد الكهرباء الكودي:

1-العداد الكودى هو عداد كهرباء مسبوق الدفع، و لكنه لا يحمل أسم مالك الوحدة التى يتم توصيل التيار لها و لكن يحمل رقم كودى.

2-هو عداد كهرباء مسبوق الدفع يتم شحن الرصيد به من خلال كارت شحن.

3- إلغاء شرط توفير غرفة محولات بالمبانى العشوائية والمخالفة.

4-يعتبر العداد الكودى أفضل من نظام الممارسة، لأنه يحاسب المستهلك على استهلاكه الفعلى.

5- قيمة المقايسة المطلوبة لتركيب العداد الكودى لا تختلف عن قيمة العداد التقليدى.

6- سعر الكيلو وات ساعة لا يختلف فى العداد الكودى عن غيره ويتم محاسبة المشترك وفقا لأسعار الشرائح المعلن عنها.

7- إلزام من يتم التعامل معهم بنظام الممارسة أى من تم تحرير محاضر لهم ويبلغ 650 ألف محضر بتركيب العدادات الكودية.

8- إلغاء شرط سداد المقايسة للعقار المخالف بالكامل ليتمكن أحد المواطنين من تقنين وضعه بالنسبة للكهرباء أى يمكن للمواطن تقنين وضعه بالكهرباء حتى إذا لم يلتزم باقى سكان العقار.

9- السماح لشركات توزيع الكهرباء بتقسيط قيمة المقايسات للمواطنين بدون فوائد للتيسير عليهم وتشجيعهم على تركيب العدادات الكودية.

وأكد مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء أن التسع شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية تمكنت من تركيب 3 ملايين و600 ألف عداد كودى للمبانى العشوائية والمخالفة، وإجراء ما يقرب من 3 ملايين و900 ألف معاينة لطلبات التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع بالمباني المخالفة حتى الآن، حيث اتخذت الشركة القابضة بعض القرارات لتحفيز المخالفين على تركيب عدادات كودية للقضاء علي سرقه التيار الكهرباء، وهو قرار إلغاء شرط سداد المقايسة للعقار المخالف بالكامل، ليتمكن أحد المواطنين من تقنين وضعه بالنسبة للكهرباء أى يمكن للمواطن تقنين وضعه بالكهرباء حتى إذا لم يلتزم باقى سكان العقار علاوة على السماح لشركات توزيع الكهرباء بتقسيط قيمة المقايسات للمواطنين للتيسير عليهم وتشجيعهم على تركيب العدادات الكودية، بالإضافة إلى إلغاء شرط توفير غرفة محولات بالمبانى العشوائية والمخالفة.

وأشار المصدر إلى أن الشركة القابضة لكهرباء مصر حددت يونيو المقبل آخر موعد للمحاسبة بنظام الممارسة لسارقى التيار الكهربائي والمخالفين بجميع أنحاء الجمهورية واستبداله بعداد كودي مسبوق الدفع إجباريا للحالات التى ينطبق عليها الشروط المعلنة من قبل مجلس الوزراء.