وزير روسي: التبادلات السياحية مع كوريا الشمالية تكتسب شعبية أكبر

قال وزير الموارد الطبيعية والبيئة الروسي ألكسندر كوزلوف، أمس السبت، إن التبادلات السياحية بين بلاده وكوريا الشمالية تكتسب شعبية أكبر.

وأوضح الوزير الروسي الذي يرأس لجنة حكومية للتعاون مع كوريا الشمالية، في تصريح نقلته وكالة أنباء (تاس) أمس السبت، "لدينا خطط كبيرة مع رفاقنا الكوريين، وقد نفذنا بعضها مؤخرًا، وكان هناك تبادل جيد للمجموعات السياحية".

وأضاف أن موظفي حديقة حيوان موسكو قاموا مؤخرًا بزيارة إلى كوريا الشمالية، مشيرًا إلى أن بلاده تناقش مع بيونج يانج تبادل الخبرات الزراعية، وتابع " لدينا خطط لمواصلة هذا العمل".