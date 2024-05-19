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الأحد 19 مايو 2024
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عبدالرحيم علي

فضائيات

محمد غنيم: القيادة السياسية حولت بني سويف إلى طاقة نور في الاقتصاد المصري

محافظ بني سويف محمد
محافظ بني سويف محمد هاني غنيم
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أكد محافظ بني سويف محمد هاني غنيم، أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تفقد اليوم عدد من المشروعات الصناعية والتكنولوجية بمحافظة بني سويف، معقبا: "جولة رئيس الوزراء اليوم شهدت منح الرخصة الذهبية لشركة لتصنيع التليفون المحمول وتابلت المدارس". 

وتابع "غنيم" خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج في المساء مع قصواء تقديم الإعلامية قصواء الخلالي المذاع على قناة سي بي سي، أن رؤية مصر 2030" التي حددت 4 قطاعات رئيسية لتقود الاقتصاد المصري، وهي: الصناعة، والزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، وجميعهم تتمتع بهم محافظة بني سويف.

وأشار إلى أن القيادة السياسية حولت المحافظة إلى طاقة نور في الاقتصاد المصري، معقبا أن المحافظة تحولت من مدينة زراعية فقط إلى زراعية وصناعية كبرى.

وأردف محافظ بني سويف، أن هناك  مدرسة تكنولوجية كبرى بالقرب من منطقة كوم أبو راضي الصناعية، وسنوفر فرص عمل كبيرة، لافتا النظر إلى أن هناك شبكة طرق على مستوى عالي شهدتها المحافظة خلال الفترة الأخيرة.

وأكد  نسبة الأمية كان عائق كبير أمامنا واستطعنا تخفيضها من 47% إلى 18% لتكون بني سويف الأولى في التعامل مع الأمية.

الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور مصطفى مدبولي الصناعية والتكنولوجية المشروعات الصناعية بمحافظة بني سويف