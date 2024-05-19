الأهلي يتعادل سلبيًا مع الترجي في ذهاب دوري أبطال أفريقيا

تعادل الأهلي سلبيًا مع الترجي التونسي خلال المباراة التي جمعتهما، مساء السبت، باستاد حمادي العقربي في رادس بذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، وتُقام مباراة العودة السبت المقبل باستاد القاهرة.

وأدار المباراة، مصطفى غربال، وعاونه طاقم جزائري مكونًا من مقران قوراري وأكرم زهروني كحكمين مساعدين، والليبي معتز الشلماني حكمًا رابعًا، وتواجد على تقنية الـvar الحكم الموريتاني دحان بيدا، وساعده الرواندية سليما ميكسونجا والأنجولي جيرسون دو سانتوس كمساعد ثان.

الترجي بدأ المباراة بنشاط ملحوظ وفرضت الخشونة على أداء لاعبين وتعرض أمام عاشور لإًبة بسيطة أستكمل بعدها المشاركة قبل أن يتعرض علي معلول لإصابة قوية يُغادر على إثرها المباراة في الدقيقة ويشارك كيرم فؤاد بدلًا منه.

لعب الترجي كرة عرضية من سيف تقا لاعب الترجي من جهة اليمين قابلها رودريجو رودريجيز برأسية من داخل منطقة الـ6 ياردات مرت بجوار القائم الأيمن بقليل بعدها خرج معلول وشارك كريم فؤاد بدلًا منه في الدقيقة السابعة.

واصل الترجي الضغط على الأهلي، وأشهر غربال بطاقة صفراء على لاعب الترجي روجر أهولو، للخشونة مع إمام عاشور، وعاد اللعب وسط الملعب قبل أن يعود الترجي للسيطرة مع محاولات مُتباعدة وضعيفة من جانب الأهلي.

أشهر مصطفى غربال البطاقة الصفراء لـ كريم فؤاد في الدقيقة 34 للخشونة مع أحد لاعبي الترجي، وضغط الفريق التونسي بقوة في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول وأشهر الحكم الجزائري بطاقة صفراء لمحمد هاني في الدقيقة 38 بسبب دفع أحد لاعبي الترجي بدون كرة، وتواصل الضغط من الترجي مع دفاع الأهلي، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

بينما جاءت بداية الشوط الثاني كما كانت معظم أحداث الشوط الأول حيث السيطرة من الترجي مقابل اللعب الدفاعي من جانب الأهلي الذي فشل في الوصول إلى مرمى مميش بسبب الرعونة وعدم الدقة من جانب لاعبي الأهلي.

نشط أداء الأهلي إلى حد ما وسدد امام عاشور كرة قوية مرت بجوار القائم، قبل أن يعود الترجي للسيطرة على مجريات المباراة باحثًا عن هدف التقدم.

وشارك رضا سليم بدلًا من بيرسي تاو وأفشة بدلًا من اما عاشور وشهدت الدقائق الأخيرة هجوم متبادل بين الفريقين لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي

وأجرى الأهلي تغيير اضطراري بخروج علي معلول ونزول كريم فؤاد.

ودخل الأهلي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: علي معلول ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعة ومحمد هاني. ‏

خط الوسط: مروان عطية وأكرم توفيق ‏وإمام عاشور وحسين الشحات وبيرسي تاو. ‏

خط الهجوم: وسام أبو علي.

مقاعد البدلاء.. خرج عن تشكيل الأهلي:

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمد الشناوي ومحمود متولي وياسر إبراهيم ومحمود كهربا ‏ورضا سليم وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة وأنتوني موديست وكريم فؤاد.

بينما جاء تشكيل الترجي التونسي:

حراسة المرمى: أمان الله مميش.

خط الدفاع: بن حمودة - ياسين مرياح - محمد الأمين توجاي - محمد بن على.

خط الوسط: غيلان الشعلالي، روجي اهولو، يان ساس.

خط الهجوم: حسام الدين غشة - رودريجو رودريجيز- حسام تقا.