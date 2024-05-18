نوران جوهر بطلة العالم للإسكواش

توجت المصرية نوران جوهر، لاعبة نادى بالم هليز، والمصنفة الثانية عالمياً، ببطولة العالم للإسكواش 2024، بعد نهائى مصرى، أمام حاملة اللقب نور الشربينى لاعبة سبورتينج والمصنفة الأولى عالمياً، بنتيجة 3-1.



واحتضنت مصر بطولة العالم للإسكواش 2024، فى نادى بالم هيلز بأكتوبر، واستضاف المتحف القومي للحضارة المصرية المباريات بدءًا من دور ربع النهائي وحتى نهائيات البطولة التى انطلقت منذ 9 مايو الجارى وحتى اليوم الاحد الموافق 18 من مايو، والتي بلغت مجموع جوائزها 565 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

تتويج بعد أصرار



وتوجت نوران جوهر بهذا اللقب بعد اربع محاولات على التوالى، فشلت فى ثلاث ونجحت الليلة لتتوج فى محاولتها الرابعة.



وجاءت نتيجة الاشواط كالتالى:



11-8، 9-11 ، 11-7 ، 11-5.

الشربينى لم تنجح فى معادلة رقم تاريخى

ولم تنجح نور الشربينى فى نهائي الليلة فى معادلة الرقم التاريخى للماليزية نيكول ديفيد بالتتويج ببطولة العالم، وتكتفى اليوم بالوصافة فى النهائى العاشر لها على التوالى.

سيطرة مصرية

ويواصل الاسكواش المصرى السيطرة على بطولة العالم للإسكواش بعد التتويج باللقب العالمى للمرة التاسعة على التوالى.

وأقيمت بطولة العالم للاسكواش للعام الحالي، بمشاركة 128 لاعب ولاعبة من 21 دولة بمجموع جوائز مالية تقدر ب 50 مليون جنيه مصري، وهي أعلى جوائز مالية في تاريخ البطولة.



وبدأت مصر بطولة العالم للاسكواش بفريق مكون من 20 لاعبة، على النحو التالي:

نور الشربيني، هانيا الحمامي، نوران جوهر، نور الطيب، روان العربي، سلمي هاني، امينة عرفي، ندى عباس، فيروز أبو الخير، هانا رمضان، زينة مكاوي، مريم متولي، هانا معتز، نادين شاهين، سناء ابراهيم، ملك خفاجي، سلمى الطيب، نور ابو المكارم، كنزي ايمن، هايا علي، منه حامد، ناردين جاراس، أمينة الريحاني.