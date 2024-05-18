نقيب الصحفيين: قرار الأوقاف بمنع تصوير الجنازات يعتدي على الدستور والقانون

رفض نقيب الصحفيين خالد البلشي، التعامل مع الصحافة باعتبارها خطبة جمعة موحدة، وذلك ردا على قرار وزارة الأوقاف بشأن منع تصوير الجنازات، مؤكدا أن الصحافة سلاح الأوطان، لا يمكن قبول معاملتها بهذا الشكل.

وقال نقيب الصحفيين خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج في المساء مع قصواء تقديم الإعلامية قصواء الخلالي المذاع على قناة سي بي سي، إن قرار وزير الأوقاف صدر الاسبوع الماضي، وأصدرنا بيان على إثره رفضناه شكلا وتفصيلا، لانه ليس من سلطة احد أن يضع قيود على أخر.

وتابع انه يوجد قانون منظم للامر، وهو نفسه به قيود على الصحفيين نطالب بإلغائها.معقبا:" القانون الحالي نسعى لتعديله لأن به قيود كثيرة، ونفاجيء بقيود جديدة، وهذا أمر غير مقبول".



وأشار إلى أن قرار الأوقاف بمنع تصوير الجنازات هو قرار مُقيد لحرية الصحافة، ويتجاوز الحدود ويعتدي على الدستور والقانون، مشيرا إلى أن الأوقاف ليس من حقها الإعلان عن ضوابط وهو حق أصيل للنقابة