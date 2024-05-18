أهلي جدة يزيد من أوجاع أبها في الدوري السعودي

اكتسح فريق أهلي جدة، اليوم السبت، نظيره أبها بخماسية مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، في إطار منافسات الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن).

انتهى الشوط الأول بتقدم الأهلي على أبها بهدفين دون رد، سجلهما فراس البريكان وزياد الجهني في الدقيقتين 8 و45+1.

وفي الشوط الثاني، أضاف سميحان النابت الهدف الثالث في الدقيقة 72، قبل أن يحرز الجزائري رياض محرز رابع الأهداف، بينما اختتم الإيفواري فرانك كيسي الخماسية في الدقيقة 87.

وجاء هدف أبها الوحيد في اللقاء، عن طريق النيران الذاتية، إذ سجل الحارس السنغالي إدوارد ميندي هدفًا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 90+1.

هزيمة ثقيلة لكتيبة موسيماني

وزاد أهلي جدة من أوجاع أبها في الدوري السعودي، بعد الفوز عليه بنتيجة ثقيلة، ما جعل كتيبة المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني تستمر في معاناة الهروب من منطقة الهبوط.

وبتلك النتيجة، رفع أهلي جدة رصيده إلى 61 نقطة، يحتل بها المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن)، بينما تجمد رصيد أبها عند 29 نقطة في المركز السابع عشر قبل الأخير.