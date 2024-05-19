اليوم.. «خارجية النواب» تناقش موازنة وزارة الخارجية للعام المالي الجديد

تعقد لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب، 4 اجتماعات، اليوم الأحد، حيث تبدأ اجتماعها الأول بمناقشة مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2025 فيما يخص وزارة الخارجية والجهات التابعة لها (ديوان عام الوزارة).

وتناقش في اجتماعها الثاني مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2025 فيما يخص وزارة الخارجية والجهات التابعة لها (الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية).

وتنظر في اجتماعها الثالث مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2025 فيما يخص وزارة الخارجية والجهات التابعة لها (الهيئة العامة لصندوق تمويل مباني وزارة الخارجية بالخارج).

كما تناقش في اجتماعها الرابع مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2025 فيما يخص "صندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين".

