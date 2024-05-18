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الأحد 19 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

مجاهد الزيات: التعنت الإسرائيلى أدى لفشل أى جهود لتحقيق الهدنة فى قطاع غزة

الدكتور محمد الزيات
الدكتور محمد الزيات
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أكد الدكتور محمد مجاهد الزيات، مستشار المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن انسحاب مصر من دعواها أمام محكمة العدل الدولية.. هي مجرد شائعات.. لا أساس لها من الصحة.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت، أن شائعات الجانب الإسرائيلي تعكس جزءًا كبيرًا من التوتر في الشارع الإسرائيلي وحتى على مستوى القيادة الإسرائيلية.

وأضاف أن هناك مواقف إسرائيلية اعتبرتها مصر تمس الدور المصري بصفة عامة والجهود المبذولة لتحقيق السلام وإقرار الهدنة، ولكن التعنت الإسرائيلي أدى إلى فشل أي جهود مبذولة لتحقيقها.

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