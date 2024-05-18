متحف النوبة بأسوان ينظم ندوات توعية وورش للأطفال

شهد متحف النوبة بمدينة أسوان، فاعليات الاحتفال باليوم العالمى للمتاحف، من خلال تنظيم ندوات توعية وورش للأطفال وفتح الباب أمام الزائرين بالمجان، فى ضوء زيادة الوعى العام بالدور الذى تلعبه المتاحف وفى ظل هذا الحدث العالمى.

وأكدت ثناء حسن موسى، القائم بأعمال مدير عام متحف النوبة بأسوان، أنه بمناسبة اليوم العالمى للمتاحف تم فتح أبواب متحف النوبة بالمجان للزائرين على مدار اليوم بمناسبة هذا الحدث العالمى.

وأضافت أن الفاعليات التى أقيمت بمناسبة اليوم العالمى للمتاحف تضمنت أيضاً، عقد ندوات تثقيف وتوعية بمعرفة قسم التربية المتحفية، عن التراث النوبى، حاضر فيها أحمد عيسى، مدير التراث الحضارى بالمتحف وكذلك ورش عمل للأطفال عن تدوير المخلفات والنحت بالطين الأسوانى وأعمال الخرز، تحت إشراف سمية محمد مدير قسم التربية المتحفية.

وأوضحت مدير متحف النوبة، أن اليوم العالمى للمتاحف هو يوم دولى يقام سنويا فى 18 مايو من كل عام، تم إنشاء هذا اليوم بعد اعتماد قرار من قبل المجلس الدولى للمتاحف لإنشاء حدث سنوى يهدف زيادة توحيد التطلعات والجهود الإبداعية للمتاحف.

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