ننشر مواعيد وأماكن قطع التيار الكهربي في مدينة رأس البر

قال وليد الشهاوي رئيس مدينة رأس البر في دمياط، أنه سيتم فصل التيار الكهربي عن مدينة رأس البر في دمياط غدا الأحد ويوم الثلاثاء القادم من التاسعة صباحا وحتى الساعة الثانية عشر ظهرا.

وأعلن الشهاوي أن المناطق التي تتأثر غدا بانقطاع التيار الكهربي هي منطقة العسكريين وسيتي لايف وحي رابع ومنطقة صناع الاثاث اسفل وشمال السوق .

كما أن المناطق التي تتاثر بانقطاع التيار الكهربي يوم الثلاثاء القادم من التاسعة صباحا وحتى الثانية عشر ظهرا هي المستشفى المركزي، وجزء من السوق العمومي، والكنيسة و منطقة اللسان، وشارع النيل.. بالإضافة إلى مجلس المدينة والبلاج ومنطقة المطلات من ٣٣ حتى ٧٧ .

كما أعلن عن استمرار جهود الوحدة تحت إشراف نواب المدينة، حيث قام قسم الإنارة بالوحدة بأعمال رفع كفاءة ومراجعة وصيانة أعمدة الإنارة العامة وتأمينها وصيانة الكشافات والكابلات الخاصة بها واستبدال المتهالك منها بشوارع المدينة، يأتي ذلك في إطار خطة الوحدة لعمل الصيانات الدورية اللازمة لكافة الخدمات والمرافق بالمدينة.