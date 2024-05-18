شوط أول سلبي بين الأهلي والترجي التونسي بنهائي دوري أبطال أفريقيا

حسم التعادل السلبي الشوط الأول بين فريقي الأهلي و الترجي التونسي في اللقاء الذي يجمعهما حاليا على استاد حمادي العقربي برادس ‏في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

أجرى الأهلي تغيير اضطراري بخروج علي معلول ونزول كريم فؤاد .

دخل الأهلي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: علي معلول ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعة ومحمد هاني. ‏

خط الوسط: مروان عطية وأكرم توفيق ‏وإمام عاشور وحسين الشحات وبيرسي تاو. ‏

خط الهجوم: وسام أبو علي.

مقاعد البدلاء.. خرج عن تشكيل الأهلي:

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمد الشناوي ومحمود متولي وياسر إبراهيم ومحمود كهربا ‏ورضا سليم وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة وأنتوني موديست وكريم فؤاد.

بينما جاء تشكيل الترجي التونسي:

حراسة المرمى: أمان الله مميش.

خط الدفاع: بن حمودة - ياسين مرياح - محمد الأمين توجاي - محمد بن على.

خط الوسط: غيلان الشعلالي، روجي اهولو، يان ساس.

خط الهجوم: حسام الدين غشة - رودريجو رودريجيز- حسام تقا.

ويُدير المباراة، مصطفى غربال، ويعاونه طاقم جزائري مكونًا من مقران قوراري وأكرم زهروني كحكمين مساعدين، والليبي معتز الشلماني حكمًا رابعًا، ويتواجد على تقنية الـvar الحكم الموريتاني دحان بيدا، ويساعده الرواندية سليما ميكسونجا والأنجولي جيرسون دو سانتوس كمساعد ثان.

الترجي بدأ المباراة بنشاط ملحوظ، وسيطرت الخشونة على أداء لاعبيه، وتعرض إمام عاشور لإصابة بسيطة استكمل بعدها المشاركة قبل أن يتعرض علي معلول لإصابة قوية يُغادر على أثرها المباراة.

لعب الترجي كرة عرضية من سيف تقا لاعب الترجي من جهة اليمين قابلها رودريجو رودريجيز برأسية من داخل منطقة الـ6 ياردات مرت بجوار القائم الأيمن بقليل، بعدها خرج معلول وشارك كريم فؤاد بدلاً منه في الدقيقة السابعة.

واصل الترجي الضغط على الأهلي، وأشهر غربال بطاقة صفراء على لاعب الترجي روجر أهولو، للخشونة مع إمام عاشور.

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