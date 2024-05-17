أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية اليوم، علي أهمية تضافر جهود جميع المحافظات فى التعامل مع قضية الأطفال المعرضة للخطر وتوفير البيئة المناسبة لهم ورعايتهم اجتماعياً وصحياً وثقافياً وحمايتهم من الاستغلال والأعمال المخالفة للقانون مشيراً إلي ضرورة عقد الاجتماعات وورش العمل والتي تهدف إلي معالجة وحل مشاكل الأطفال والمساهمة الجادة في تقديم الخدمات المتنوعة لهم.

ومن جانبها أوضحت هبة محمد حمد مديرة الوحدة العامة لحماية الطفل بالديوان العام مشاركة الوحدة وعدد من الوحدات الفرعية في ورشة عمل تدريبية لتعزيز قدرات العاملين بلجان حماية الطفولة في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية وذلك بمحافظة بورسعيد علي مدار ٣ أيام في الفترة من ١٤ حتي ١٦ مايو الجاري وذلك تحت إشراف المجلس القومي للطفولة والأمومة بالشراكة مع اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعيه والإتجار بالبشر .

وأضافت مديرة الوحدة العامة لحماية الطفل أنه خلال ورشة العمل جرى توضيح بعض التعريفات الهامة ( الهجرة - تهريب المهاجرين والإتجار بالبشر والفرق بينهم - طالب اللجوء- مسارات الهجرة) وكذلك التعريف بالنظام الوطني لحماية الأطفال المعرضة للخطر والجهات المعنية بتطبيقه مشيرة إلي أهمية دور ومهام المجلس القومي للطفولة والأمومة واعضاء وحدات الحمايه العامة والفرعية ودورهم في خلق أطفال تسهم فى بناء وتنمية المجتمع.

كما تناولت الورشة الأطر القانونية والإتفاقيات والبروتوكولات الموقعة في هذا الشأن ومنها القانون رقم ٨٢ لسنه ٢٠١٦ بشان مكافحة الهجرة الغير الشرعية وتهريب المهاجرين والقانون رقم ٦٤ لسنه ٢٠١٠ بشأن مكافحة الإتجار بالبشر وتوضيح آلية الإحالة الوطنية لحماية ضحايا الإتجار بالبشر كما جرى التعرف على الخطوات الاجرائية للتدخل مع الأطفال المعرضين للخطر و وإدارة الحالة خاصة المعرضين للهجرة الغير الشرعية والاتجار بالبشر.

وفي ختام الورشة التدريبية أشاد الحضور بدور محافظة الشرقية ومشاركتها المتميزة وكذلك تسليم شهادات تقدير للمشاركين في هذا التدريب.