اليوم.. كتاب ونقاد السينما تكرم الفنانة نجوي فؤاد

تستقبل الفنانة نجوي فؤاد في منزلها اليوم، الناقد السينمائي الأمير أباظة رئيس الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما لتكريمها تقديرا لمواقفها مع الجمعية في تأسيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دوراته الأولي.

وكانت النجمة الكبيرة قد ساهمت في دعم المهرجان ماليا في بداياته خلال رئاسة الكاتب والأثري الكبير كمال الملاخ للجمعية ومحاولته الأولي لتنظيم مهرجان يحمل اسم القاهرة في بداية 1976

وكانت نجوي فؤاد قد قدمت تبرعات ماليه وفنية ساهمت في تنظيم الدورات الأولي للمهرجان

يأتي هذا التكريم في إطار احتفالات الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما باليوبيل الذهبي لتأسيسها.