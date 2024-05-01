الأمن العام يضبط المتهمين بواقعة مقتل عامل بالدقهلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية من كشف ملابسات واقعة مقتل عامل بالدقهلية، وضبط مرتكبي الواقعة.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة طلخا بمديرية أمن الدقهلية بالعثور على جثة (عامل - مقيم بدائرة المركز) بإحدى الطرق بدائرة المركز.

بالفحص أسفرت جهود فريق البحث المشكل من قطاع الأمن العام وبمشاركة مديرية أمن الدقهلية عن تحديد وضبط مرتكبا الواقعة (عاطل، نجار مسلح "له معلومات جنائية"، مقيمان بدائرة مركز شرطة سمنود)، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، وقررا بتقابلهما مع المجنى عليه حال استقلالهما دراجة نارية قيادة أحدهما "بدون لوحات معدنية "تم ضُبطها"، حاولا سرقته بالإكراه فقام المجنى عليه بمقاومتهما فأطلق أحدهما عيار نارى تجاهه من (بندقية خرطوش) كانت بحوزته فأحدث إصابته التى أودت بحياته "دون الاستيلاء على متعلقاته الشخصية"، وأرشد أحدهما عن السلاح المستخدم فـى الواقعة (بندقية خرطوش وعدد من الطلقات).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.